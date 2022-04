Premium Het beste van De Telegraaf

Huis verhuren of goud in de kluis voor je pensioen: ’Ik dacht: meid, wees op je toekomst voorbereid’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Myranda van Leeuwen koopt woningen die ze verhuurt, en spaart zo voor haar pensioen. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Wie nadenkt over later, denkt aan pensioen. Om naast de AOW een aanvullend pensioen te verzorgen om een beetje te kunnen genieten van een fijne, oude dag, kan dat natuurlijk doen door geld opzij te zetten. Maar waarom niet in tastbare stenen of degelijk goud? Drie beleggers voor later aan het woord.