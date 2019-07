Gillette-last zadelt P&G op met verlies

De branchegenoot van Unilever zette voor het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettoverlies van 5,2 miljard dollar in de boeken, tegenover een winst van 1,9 miljard dollar een jaar eerder. De zogeheten kernwinst per aandeel, waar de afschrijving niet in wordt meegerekend, steeg met 17 procent.

Het bedrijf achter merken als Pampers, Ariel en Ambi Pur voerde de omzet in dezelfde periode met 4 procent op tot 17,1 miljard dollar. Op autonome basis, dus zonder invloed van wisselkoersen, overnames of de verkoop van bedrijfsonderdelen, was er sprake van 7 procent groei. Over heel het boekjaar zag P&G de omzet met 1 procent oplopen tot 67,7 miljard dollar. De winst daalde door de afschrijving in het laatste kwartaal met 60 procent tot 3,9 miljard dollar.

Volgens topman David Taylor heeft P&G alle doelstellingen voor het jaar gehaald of overtroffen. Het bedrijf is ook over het lopende boekjaar positief gestemd. Aandeelhouders worden dan ook beloond met een voorgenomen aandeleninkoop van 6 miljard tot 8 miljard dollar.