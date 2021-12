Premium Het beste van De Telegraaf

Recyclebedrijf naar Damrak: ’Beursgang kleine groene firma’s trend’

Edwin van der Schoot

Pallets vol pakketten in het sorteercentrum van FedEx Expressin Venlo. Volgens Cabka zijn 94% van de pallets wereldwijd zijn van hout, 6% van plastic. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Plastic-recyclebedrijf Cabka uit Berlijn gaat in Amsterdam naar de beurs, via een fusie met investeringsfonds Dutch Star Companies Two (DSCT). Dat hebben beide partijen donderdagochtend bekend gemaakt.