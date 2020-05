'Nieuwe topman Aegon wacht monsterklus'

Aegon kwam vanwege de coronacrisis bij uitzondering met een kwartaalupdate. Voor KBC smaakt dit naar meer. Ligt het aan de bank, dan blijft Aegon de markten ieder kwartaal informeren, ook al werd de bank van deze update naar eigen zeggen niet heel veel wijzer.

Het onderliggende resultaat van 366 miljoen euro bestempelde KBC als een dikke misser. Dit bedrag viel 19 procent lager uit dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. De kapitaalpositie van Aegon was volgens KBC nog wel op orde, maar als de resultaten tegen blijven vallen, zijn volgens de kenners ingrepen onvermijdelijk.

Dit maakt de monsterklus waar Friese voor staan duidelijk, aldus KBC. De voormalig topman van NN Group begint na goedkeuring door de aandeelhouders vrijdag aan zijn nieuwe baan. KBC meent dat Aegon snel met een nieuwe strategie moet komen, nu het concern wederom niet aan zijn beoogde rendement van 10 procent dit jaar zal voldoen.

Bij ING leven met name nog een hoop vragen over de prestaties in de Verenigde Staten. Aegon is qua inkomsten en kasstroom sterk afhankelijk van zijn prestaties in de VS. Deze zijn op hun beurt weer sterk blootgesteld aan rentestanden en verder gevoelig voor eventuele wanbetalingen in de huidige tijd.

KBC handhaafde zijn hold-advies op Aegon met een koersdoel dat werd verlaagd naar 3 euro. ING heeft een koopadvies op Aegon met een koersdoel van 5 euro.

Het aandeel Aegon noteerde dinsdag omstreeks 10.05 uur 0,3 procent hoger op 2,20 euro