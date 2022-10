Iconisch sterrenrestaurant gaat sluiten

,,We stoppen op 1 maart. Ons pand wordt verkocht en krijgt na 27 jaar een andere bestemming”, zegt parton-cuisinier Gerard Wollerich (63) over restaurant Wollerich (*) in Sint-Oedenrode. ,,We kregen een mooi aanbod op het juiste moment.” Zij hadden het geluk dat zij hun statige pand goed konden verkopen.

Voor de geplaagde sector is de sluiting van deze iconische zaak extra pijnlijk: Wollerich is een boegbeeld als voorzitter van de Alliance Gastronomique, de eredivisie van de horeca. ,,We blijven doorgaan met onze webwinkel Taste Wollerich, zegt echtgenote Meriam (58). Zij gaan nog niet op hun lauweren rusten.