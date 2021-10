Ebusco zet beursgang in volle vaart door

De aandelen van de fabrikant van elektrische bussen en laadsystemen gaan tussen de €21,50 en €24,50 kosten. Daarmee krijgt het bedrijf uit Deurne een beurswaarde van circa €1,3 miljard.

Ebusco verwacht met de beursintroductie ongeveer €300 miljoen op te halen. De onderneming wil dat geld onder meer steken in internationale expansie. Topman Peter Bijvelds noemt de beursgang „een belangrijke mijlpaal” richting de toekomst van zijn onderneming.

575 kilometer op volle accu

De elektrische bussen van Ebusco rijden momenteel al in steden als Amsterdam, Frankfurt en München. In totaal gaat het om 346 bussen in zeven Europese landen. De nieuwste bus van het bedrijf kan met een volle accu zo’n 575 kilometer rijden en gaat zo’n 25 jaar mee is de verwachting.

Ebusco werd tien jaar geleden opgericht en telt inmiddels 214 medewerkers. Naast de productielocatie in Deurne heeft het bedrijf ook een fabriek in China.

Vorig jaar boekte Ebusco een omzet van €100 miljoen met een zogenoemde ebitda-marge van 27%. Door de coronacrisis zijn vervoersbedrijven echter terughoudend geworden om nieuwe bussen aan te schaffen. De omzet van Ebusco is in de eerste helft van dit jaar gedaald naar €5,2 miljoen. In de eerste zes maanden van vorig jaar stond er een omzet van €16,2 miljoen in de boeken.

ING, Teslin en Marc Coucke

Bankconcern ING heeft een belang van 25% in de bussenmaker. Particuliere beleggers kunnen niet inschrijven voor de beursintroductie.

Vermogensbeheerder Teslin en de Belgische zakenman Marc Coucke hebben aangegeven aandelen Ebusco te willen kopen bij de beursgang. Ook ING doet mee en wil voor €32,5 miljoen aan stukken aanschaffen.

Ebusco en Universal wel, Coolblue voorlopig niet

Voor de Amsterdamse beurs is de komst van Ebusco een opsteker. Coolblue zag vorige week nog af van een spoedige beursnotering. Vorige maand ging Universal Music Group wel in de notering op Beursplein 5.

