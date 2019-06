Kwart stellen ruziet om geld

De meeste meningsverschillen gaan over bezuinigen, meldden de onderzoekers. Het gaat dan niet alleen over de vraag of er bezuinigd moet worden, maar ook over de manier waarop. Ook het bestedingspatroon is aanleiding voor strubbelingen.

Uit het rapport blijkt verder dat tegenwoordig meer stellen de financiën samen doen dan ruim een decennium geleden. Een derde houdt zich nu gezamenlijk met de geldzaken van het huishouden bezig, in 2007 was dat nog geen kwart.

Bij 20 procent hebben beide partners alleen een privérekening, in 2007 had nog 25 procent van de stellen dat. Stellen gebruiken de gezamenlijke rekening vooral voor het betalen van meubels, witgoed en andere apparatuur en de dagelijkse boodschappen. De mobiele telefoon, kleding, cadeaus en de zorgverzekering betalen ze van hun eigen rekening.

Op een hoop

Van de ondervraagde stellen gooit 61 procent de inkomsten op één hoop. Het eventuele verschil in de hoogte van de inkomens speelt hierbij geen rol. Stellen waarvan één van de partners meer of minder verdient dan de ander doen dit net zo vaak als stellen waarvan de partners ongeveer evenveel verdienen. Ruim 1 op de 10 stellen verdeelt naar verhouding de gezamenlijke uitgaven; hierbij hangt het van de hoogte van hun inkomen af hoeveel beide partners inbrengen.

Zuinig

Een meerderheid van de partners (60 procent) vindt dat zij op dezelfde manier met geld omgaan als de ander. Ze zijn bijvoorbeeld allebei even zuinig of geven allebei even makkelijk geld uit. Veel minder stellen zijn elkaars tegenpool. 1 op de 8 beschouwt zichzelf als een heel ander type dan de partner is. De communicatie over geld verloopt bij deze stellen moeizamer.

Voor het onderzoek zijn 770 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 75 jaar ondervraagd via een online vragenlijst via het panel van Research Now SSI.