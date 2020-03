Australië strooit met miljarden voor behoud van banen

Dat heeft premier Scott Morrison aangekondigd. "Wij leven in ongekende tijden", aldus de regeringsleider. Met de nieuwe regeling komt het totale bedrag dat de Australische regering heeft uitgetrokken om de schade van de coronacrisis voor de economie te beperken op omgerekend bijna 178 miljard euro.

Australië vreest dat honderdduizenden mensen hun baan kunnen verliezen door alle maatregelen om de uitbraak van het nieuwe coronavirus een halt toe te roepen. In het land zijn tot dusver ruim vierduizend besmettingen gemeld.

