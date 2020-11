Coronazorgen drukken AEX onder 600 punten

Rond 9.10 uur stond de AEX-index 0,6% lager op 597,3 punten. De AMX daalde 0,5% naar 872,4 punten.

Elders stonden de aandelenmarkten eveneens onder druk. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,4% ni de min. De Amerikaanse beurzen gingen woensdag 0,8% tot 1,2% omlaag. De stemming op Wall Street werd gedrukt door de tijdelijke sluiting van scholen in New York vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting vlak tot licht hoger.

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway met een plus van 1,6%. Betalingsdienstverlener Adyen mocht 0,3% bijschrijven.

Ahold Delhaize (+0,2%) maakte een kleine overname bekend. Het supermarktconcern koopt samen met investeerder Centerbridge Partners de online supermarkt FreshDirect uit New York. Er werden geen financiële details bekendgemaakt. Ahold Delhaize krijgt een meerderheidsaandeel in het bedrijf.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-2,2%) was de grootste daler in de AEX. Unibail-Rodamco-Westfield zakte 2,1%. Het winkelvastgoedfonds kondigde woensdagavond aan dat topman Christophe Cuvillier per 1 januari wordt opgevolgd door Jean-Marie Tritant. Eerder kwamen al berichten naar buiten dat de positie van de top van het bedrijf onhoudbaar was geworden door het mislukken van een geplande aandelenemissie ter waarde van €3,5 miljard. Zo trad president-commissaris Colin Dyer in de nasleep van de kwestie al terug.

In de AMX was Pharming (+1,4%) de koploper. Het biotechbedrijf laat een nieuwe productiefaciliteit bouwen in Oss. Daarmee wil de onderneming zijn verwerkingscapaciteit van zijn belangrijkste middel ruconest uitbreiden.

Arcadis (+0,9%) ontvouwde vanochtend de nieuwe strategie. Het advies- en ingenieursbureau wil dat zijn winstgevendheid in 2023 is verhoogd en streeft naar een sterkere groei van de jaarlijkse omzet op eigen kracht.

Vastgoedfonds Eurocommercial (-2%) was de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen. PostNL leverde 0,2% in. Medewerkers van het postbedrijf, behoudens de postbezorgers die een eigen cao hebben, krijgen in stappen 5,5% meer loon. Dit jaar is de loonstijging 2,5%. Volgend jaar komt daar 3% bij, zo staat in het principeakkoord. De overeenkomst geldt voor circa 18.000 medewerkers.

Smallcapfonds Lucas Bols wordt hard geraakt door de coronacrisis. De winst en omzet van de drankenfabrikant zakten in de eerste helft van het gebroken boekjaar sterk in. Evengoed was de voorbije maanden, na de versoepeling van de lockdownmaatregelen wereldwijd, sprake van een sterk herstel. Bols sloot de zes maanden tot en met september af met een 42% lagere omzet van €26,8 miljoen. De winst zakte tot €1,9 miljoen tegen €8,5 miljoen na de eerste helft van het vorige boekjaar. De cijfers vielen beleggers echter mee, want het aandeel Bols steeg 4,5%.

Dutch Star Companies Two (DSCT) maakt donderdag zijn debuut op het Damrak met een koerssprong van 18%. Het investeringsvehikel wil net als met voorganger Dutch Star Companies One (DSCO) een privaat bedrijf naar het Damrak helpen en haalt circa €110 miljoen op met de beursgang.

