’Unibail in schijnwerpers op lagere AEX’

Elders stonden de aandelenmarkten eveneens onder druk. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,4% lager. De Amerikaanse beurzen daalden woensdag 0,8% tot 1,2%. De stemming op Wall Street werd gedrukt door de tijdelijke sluiting van scholen in New York vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting vlak tot licht hoger.

In de AEX zijn veel ogen vanochtend gericht op Unibail-Rodamco-Westfield. Het winkelvastgoedfonds kondigde woensdagavond aan dat topman Christophe Cuvillier per 1 januari wordt opgevolgd door Jean-Marie Tritant. Eerder kwamen al berichten naar buiten dat de positie van de top van het bedrijf onhoudbaar was geworden door het mislukken van een geplande aandelenemissie ter waarde van €3,5 miljard. Zo trad president-commissaris Colin Dyer in de nasleep van de kwestie al terug.

Arcadis ontvouwde de nieuwe strategie op zijn beleggersdag, die donderdag wordt gehouden. Het advies- en ingenieursbureau wil dat zijn winstgevendheid in 2023 is verhoogd en streeft naar een sterkere groei van de jaarlijkse omzet op eigen kracht.

Ahold Delhaize maakte een kleine overname bekend. Het supermarktconcern koopt samen met investeerder Centerbridge Partners de online supermarkt FreshDirect uit New York. Er werden geen financiële details bekendgemaakt. Ahold Delhaize krijgt een meerderheidsaandeel in het bedrijf.

Ook PostNL is in het nieuws. Medewerkers van het postbedrijf, behoudens de postbezorgers die een eigen cao hebben, krijgen in stappen 5,5% meer loon. Dit jaar is de loonstijging 2,5%. Volgend jaar komt daar 3% bij, zo staat in het principeakkoord. De overeenkomst geldt voor circa 18.000 medewerkers.

Dutch Star Companies Two (DSCT) maakt donderdag zijn debuut op het Damrak. Het investeringsvehikel wil net als met voorganger Dutch Star Companies One (DSCO) een privaat bedrijf naar het Damrak helpen en verwacht 110 miljoen euro op te halen met zijn beursgang. De ruim 1,8 miljoen stukken DSCT zijn voor 60 euro per stuk geplaatst.

De Europese beurzen gingen woensdag overwegend licht vooruit. De AEX-index sloot de sessie een fractie lager op 600,88 punten en de MidKap won 0,3 procent tot 877,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent. Wall Street deed opnieuw een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 29.438,42 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,8 procent.

De euro was 1,1850 dollar waard, tegenover 1,1866 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 41,50 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 44,16 dollar per vat.

