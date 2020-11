Virusangst drukt AEX onder 600 punten

De AEX-index stond om twee uur 0,7% lager op 596,4 punten. Technisch analist Nico Bakker houdt rekening met een iets verdere correctie, maar toont zich voor de komende weken vrij optimistisch. „De plaatsing van de top op ruim 604 punten ging gepaard met erg veel euforie en er nu wordt gecorrigeerd. De overspannenheid boven in het speelveld moet worden weggepoetst en dat gebeurt normaal gesproken met een afdaling, in dit geval tot mogelijk 580 of 575 punten. Als er in die regio wordt gebodemd, zijn er weer koopkansen.”

De AMX daalde 0,6% naar 872 punten. De koersenborden in Londen (-0,6%), Frankfurt (-0,8%) en Parijs (-0,6%) kleurden eveneens rood.

De indexfutures wezen op een licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier, na de verliezen van 0,8% tot 1,2% op woensdag.

De viruszorgen keerden terug op de financiële markten, nadat het aantal doden door corona in de VS woensdag boven de 250.000 steeg. New York sloot tijdelijk de scholen. In Italië en Turkije liep het aantal sterfgevallen op dagbasis op naar het hoogste niveau sinds april. Beter nieuws kwam er van het economisch bureau van ING, dat voorspelde dat de Nederlandse economie zich eerder van de coronacrisis zal herstellen dan gedacht.

Unibail-Rodamco-Westfield was met een min van 3,5% de grootste daler onder de Nederlandse hoofdfondsen. Het winkelvastgoedfonds kondigde woensdagavond aan dat topman Christophe Cuvillier per 1 januari wordt opgevolgd door Jean-Marie Tritant. Eerder kwamen al berichten naar buiten dat de positie van de top van het bedrijf onhoudbaar was geworden door het mislukken van een geplande aandelenemissie ter waarde van €3,5 miljard.

De AEX werd vooral omlaag getrokken door de beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-2,9%). Staalfabrikant ArcelorMittal leverde 2,3% in.

Verzekeraar Aegon verloor 2,1%, ondanks een koersdoelverhoging naar €3,30 door de Amerikaanse bank Morgan Stanley.

De informatieleveranciers Relx en Wolters Kluwer gingen met plussen van 1,5% en 1,3% aan kop.

DSM klom 1,2%, na door de Britse bank Barclays op de favorietenlijst te zijn geplaatst. Woensdag werd de Griekse bank Alpha Value al positiever over de toeleverancier aan de voedings- en farmaciesector.

Ahold Delhaize steeg 1,1%, in reactie op de aankoop van een meerderheidsbelang in de online supermarkt FreshDirect uit New York.

In de AMX gingen technologiebedrijf TKH en tankopslagconcern Vopak met winsten van 1,9% respectievelijk 1,1% aan kop.

Pharming (+1%) laat een nieuwe productiefaciliteit bouwen in Oss. Daarmee wil het biotechbedrijf zijn verwerkingscapaciteit van zijn belangrijkste middel Ruconest uitbreiden.

Air France KLM ging 2,5% omlaag. Deze week verschenen berichten dat het luchtvaartconcern miljarden euro’s extra wil ophalen bij de Franse en Nederlandse Staat en bij investeerders. Een importheffing op toestellen van Boeing gaat KLM naar schatting €100 miljoen kosten.

PostNL leverde 1,6% in. Medewerkers van het postbedrijf, behoudens de postbezorgers die een eigen cao hebben, krijgen in stappen 5,5% meer loon. Dit jaar is de loonstijging 2,5%. Volgend jaar komt daar 3% bij, zo staat in het principeakkoord. De overeenkomst geldt voor circa 18.000 medewerkers.

Arcadis verloor 1,1%, nadat vanochtend nog positief werd gereageerd op de nieuwe strategie. Het advies- en ingenieursbureau wil zijn winstgevendheid verhogen en streeft naar een sterkere groei van de jaarlijkse omzet op eigen kracht. Vermogensbeheerder KBC Securities noemde de nieuwe doelen ’ambitieus’ en verhoogde het koersdoel van €22 naar €26,50 bij een ongewijzigd koopadvies.

Corbion zakte 0,5%, hoewel Barclays de producent van melkzuur en voedingsingrediënten op de kooplijst zette.

Smallcapfonds Lucas Bols won 1%. De winst en omzet van de drankenfabrikant zakten in de eerste helft van het gebroken boekjaar sterk in. Evengoed was de voorbije maanden, na de versoepeling van de lockdownmaatregelen wereldwijd, sprake van een sterk herstel.

Dutch Star Companies Two maakt donderdag zijn debuut op het Damrak met een koerswinst van 6,4%. Het investeringsvehikel wil net als met voorganger Dutch Star Companies One een privaat bedrijf naar het Damrak helpen.

