Hoge Raad beslecht huurtwist horeca: ’Dicht is 50% korting, punt’

Terrasweer zorgt voor soepele start coronapas in Maastricht: ’Plek zat buiten’

„Als een moeder met haar kind vraagt of ze even naar de wc mag, wie ben ik dan om haar te gaan controleren?”, zegt kroegbaas Ylana van brasserie Twee Heeren in Maastricht. En zij is niet de enige die af en toe de andere kant uitkijkt. Maar de wil om uiteindelijk echt op de coronapas te gaan controle...