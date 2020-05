Abrupt einde aan daling van bijstandsontvangers

Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van eind maart, de eerste maand dat we de gevolgen van de coronapandemie economisch merkten.

Opvallend is de gigantische toename van zelfstandigen die gebruikt maakt van een uitkering volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die in maart in werking trad: van 3600 in februari tot bijna 14.000 in maart.

Afname

Het aantal mensen met een algemene bijstandsuitkering nam van februari op maart met duizend toe. Toch waren er aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 tweeduizend mensen minder met bijstand, en zelfs 19.000 minder dan een jaar ervoor.

Zowel mensen die in Nederland zijn geboren als mensen uit recente immigratielanden als Syrië, Irak en Eritrea stroomden in het eerste kwartaal in grotere getale uit dan in de bijstand.