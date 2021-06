Omzet erotische webshop EasyToys naar nieuw hoogtepunt

Geld

ACM: jonge shopper laat vaak geld liggen bij miskoop

Consumenten hebben tegenover winkeliers en webshops vaak meer rechten dan zij zelf beseffen, zoals het recht op reparatie of geld terug als iets te snel kapot is gegaan. De Autoriteit Consument & Markt start een campagne om met name jongeren wijzer te maken.