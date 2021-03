Financieel

AEX sluit voor het eerst sinds 2000 boven 701 punten

De AEX is dinsdagmiddag met een versnelling richting het slot voor het eerst in 21 jaar boven 701 punten gesloten. Maar het record is niet verbroken. Vastgoed, banken, verzekeraars profiteren volop. Meer defensieve fondsen als KPN en Unilever zijn vooral verkocht.