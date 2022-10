Beursblog: AEX naar kleine winst, ingreep bij Philips in vizier

Amsterdam - De AEX gaat maandag volgens de futures naar een licht hogere opening. Philips grijpt hard in bij zijn kwartaalresultaten en schrapt 4000 banen. Het verzekert zich van extra krediet voor €1 miljard. Beurzen in Azië zijn met gemengd resultaat gesloten, China kleurt donkerrood op vrees van meer ingrepen in de markt door de herkozen president Xi Jinping.