Beursblog: AEX zakt weg, Philips met Prosus en Shell op verlies

Door Redactie DFT

Amsterdam - De AEX is maandag na een licht hogere opening in verlies beland. Philips staat bijna 2% lager. Het grijpt hard in na zijn kwartaalresultaten en schrapt 4000 banen. Aegon en Wolters Kluwer met Relx leiden de hoofdindex, Prosus gaat zeer hard terug. Beurzen in Azië zijn met gemengd resultaat gesloten, China kleurt donkerrood op vrees van meer ingrepen in de markt door de herkozen president Xi Jinping. De markt kijkt vooruit naar het rentebesluit van de ECB deze week.