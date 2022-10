Beursblog: dempen rentestress zet Wall Street verder omhoog

De AEX heeft maandag een kleine winst over de streep getrokken na in de middag nog in het rood te zijn gezakt door een economische domper uit de VS. Vooral de flinke animo bij chipfondsen en Aegon draagt bij om de weg omhoog te vervolgen. Beleggers dumpten het aandeel Prosus in navolging van de malaise bij Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft. Philips zakt weg in reactie op de zwakke cijfers en de aangekondigde reorganisatie.

