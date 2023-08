Technische storing Rabobank verholpen

Wat er precies aan de hand was en hoeveel mensen er last van hadden, was niet meteen duidelijk. Er zou volgens de Rabobank-zegsman geen sprake zijn van een cyberaanval. Op de website Allestoringen.nl kwamen vanaf het einde van de ochtend duizenden meldingen binnen van klanten van de bank.

’Alle functies werken weer’

De storing bij Rabobank is in de loop van donderdagmiddag opgelost. Alle functies werken weer, meldt de bank.