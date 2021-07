Dringen bij club van $100 miljard: ook Oracle-oprichter Larry Ellison wordt lid

De wereld telt nu negen mannen met elk meer dan $100.000.000.000 of meer aan vermogen. De 76-jarige Ellison heeft niet alleen nog aandelen in het computerbedrijf dat hij in 1977 mede oprichtte, hij heeft in 2019 ook in autobouwer Tesla geïnvesteerd. Al met al is de ondernemer dit jaar $20 miljard rijker geworden.

Ellisson stond samen met Bob Miller en Ed Oats aan de wieg van het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle. Dat bedrijf, gespecialiseerd in databases, is in bijna een halve eeuw uitgegroeid tot een internationale grootmacht met meer dan 100.000 medewerkers.

Bekijk ook: Opvolger Bezos stapt in gespreid bedje met kreukels bij Amazon

Zeilwedstrijden

Buiten zijn drukke werkzaamheden voor Oracle brengt Ellison ook veel tijd op het water. Zo deed hij mee aan diverse grote zeilwedstrijden, waaronder de prestigieuze America’s Cup. Ook kwam Ellison prominent in het nieuws door de aankoop van een eiland in Hawaï.

Jeff Bezos heeft de positie van rijkste mens nog stevig in handen. Het vermogen van de pas afgetreden topman bij Amazon bedraagt $220 miljard.

Tesla-baas Elon Musk, waar Ellison een goede vriendschap mee heeft, is een goede tweede met een vermogen van $190 miljard. Overigens is Ballmer inmiddels weer iets onder de $100 miljard teruggevallen.