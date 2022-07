De VS is in een recessie beland

Tegenvallende kwartaalcijfers van Walmart gaven al aan dat consumenten de hand op de knip houden. Ⓒ eigen foto

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 0,2 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Ook in dat kwartaal daalde het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee is technisch sprake van een recessie.