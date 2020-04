Wall Street flink lager door aanhoudende coronacrisis

Vlak na opening daalde de Dow Jones-index met 4%. Techbeurs Nasdaq zakte 3%. De breed samengestelde S&P 500-index viel 3,7%.

President Donald Trump heeft Amerikanen opgeroepen om nog zeker dertig dagen sociaal afstand te houden vanwege het coronavirus. De komende twee weken worden volgens Trump erg zwaar en het dodental zal flink oplopen. In de Verenigde Staten is het grootste aantal besmettingen met het virus wereldwijd geconstateerd.

Volgens ADP nam de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in maart met 27.000 arbeidsplaatsen af al loopt dat maar tot half maart. Economen hadden gerekend op een afname met 150.000 arbeidsplaatsen. Vanwege de coronacrisis sluiten veel bedrijven de deuren. Vorige week bleek nog dat de uitkeringsaanvragen in de VS explosief zijn gestegen. Vrijdag komt het officiële banencijfer van de overheid. Daarin zijn ook de ontwikkelingen in de publieke sector verwerkt.

’Xerox geeft jacht op HP op’

Aan het bedrijvenfront is er belangstelling voor kopieermachinefabrikant Xerox die zijn overnamejacht op computer- en printermaker HP Inc zou staken. Volgens The Wall Street Journal ondermijnt de coronacrisis de financiële situatie van Xerox dusdanig dat de stekker getrokken moet worden uit de megadeal. Xerox probeerde al een hele tijd HP in te lijven en had een vijandig overnamebod van meer dan $30 miljard op tafel gelegd. Het aandeel Xerox steeg dinsdag 5,5%, maar daalde vandaag weer met 4,1%. De beurskoers van HP ging 4,2% omlaag.

Kroger

De Amerikaanse supermarktketen Kroger (+0,6%) voert zijn financiële verwachtingen voor het eerste kwartaal op. De branchegenoot van het Nederlands-Belgische Ahold Delhaize denkt flink te profiteren van het massale gehamster vanwege de coranapandemie.