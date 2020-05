Profiel: ’rockster-profeet’ Elon Musk trotseert de lockdown

Amsterdam - Nog maar een week oud is baby X Æ A-12 Musk, en nu al dreigt zijn vader de gevangenis in te draaien. Sterker nog: ondernemer Elon Musk (48) heeft zichzelf al als ’vrijwilliger’ aangemeld. Als de politie in Californië iemand wil straffen voor het feit dat de Tesla-fabriek in de staat de lockdown trotseert, dan moeten ze hem hebben. Musk senior weet altijd de aandacht op zich te vestigen – zo twitterde hij zichzelf begin deze maand $3 miljard armer. Het maakt dat de rebel al vaak is afgeserveerd, maar tot groot genoegen van zijn volgelingen tot nu toe altijd is teruggekeerd.