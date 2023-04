Premium Het beste van De Telegraaf

Weekblik: ’Techreuzen VS bepalend voor terugkeer AEX naar jaarpiek’

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Na het kabbelend verloop op het Damrak in de voorbije week komt het cijferseizoen voor bedrijven echt goed op gang. Naast het vuurwerk in Amsterdam met onder meer de prestaties van KPN en Akzo krijgen beleggers ook het cijfergeweld uit de hoek van de Amerikaanse techreuzen, waaronder Microsoft en Amazon, op zich af. De gang van zaken in de Amerikaanse economie is eveneens van belang bij het sentiment.