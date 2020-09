Magda Wijnvrouw van het Jaar

De winnares is vinoloog en wijndocent en schrijft over wijn voor een aantal grote, landelijke magazines. Daarnaast is zij auteur van een imposant oeuvre aan wijnboeken. Voor de felbegeerde titel versloeg Van der Rijst andere genomineerden als Tjitske Brouwer, Anja Vondenhoff en Elise Moeskops. Naast het oordeel van de jury gold ook de stem van het publiek.

Ander culinair nieuws is dat sterrenchef Bas van Kranen zijn restaurant Bord’Eau (*) tot derde groenteresrestaurant ter wereld zag worden bekroond door We’are smart Green Guide, zelfs voor het beroemde L’Arpège in Parijs van Alain Passard (6). Nummer een is La Distillerie in Luxemburg en twee is Vrijmoed in Gent.

Sterrenchef Alain Alders is na 24 jaar weg bij landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort. De nieuwe eigenaar Hoscom van Lucas Petit gaat een andere koers varen. Het sterrenrestaurant was al sinds de coronacrisis gesloten.