Debutant op Damrak Aedifica ziet groeikansen

Aedifica heeft een internationale portefeuille van ruim 260 bezittingen, verspreid over België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Binnen vier weken hoopt het bedrijf ook de overname van branchegenoot Hoivatilat af te ronden, waarmee de Finse markt wordt betreden en ook de eerste stappen worden gezet in Zweden.

Voor verdere uitbreiding in Europa let Aedifica op drie factoren. De mate van vergrijzing, het overheidsbeleid ten aanzien van zorgvastgoed en de consolidatie in de markt, zo licht Gielens toe. "En we letten op de ideale combinatie van wonen en zware zorg."

Geen brexit-onzekerheid

Aedifica heeft niet veel last van de onzekerheden van de brexit. Volgens Gielens wordt wel gekeken naar de toegenomen volatiliteit van het Britse pond. Daar staat tegenover dat Aedifica ook enige kosten maakt in het Verenigd Koninkrijk, waar het bedrijf 92 verzorgingshuizen heeft.

Wat meer speelt is de krapte op de arbeidsmarkt, maar dat is volgens Gielens niet alleen in het Verenigd Koninkrijk het geval. Bij de uittreding uit de Europese Unie verliest de zorg mogelijk deels de toegang tot goedkope arbeid uit Oost-Europa, maar dat kan mogelijk worden gecompenseerd door werknemers uit Gemenebestlanden als India en Pakistan. "Dat probleem blijft wat het is."

In Nederland heeft Aedifica nog niet direct te maken met de stikstofcrisis, waardoor veel vastgoedprojecten vastlopen. Verder is er steeds meer interesse van aandeelhouders in sociale bedrijfsvoering en duurzaamheid in algemene zin. Wel waren de hoge bouwprijzen een probleem in Nederland, maar dat begint volgens Gielens inmiddels te normaliseren.