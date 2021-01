Wat krijgt Máxima op 50ste?

Premium Financieel

Kleinschaligheid bloeit bij uitvaartondernemers

Iedereen krijgt ooit met een sterfgeval in de familie of kennissenkring te maken. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal uitvaartondernemers de afgelopen vijf jaar toenam met maar liefst 35%, van 2034 in 2015 naar 2746 eind 2020, gemiddeld 15 per 100.000 inwoners.