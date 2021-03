Topman Schiphol gaat er in coronajaar op vooruit ondanks verlies bonus

Dat blijkt maandag uit het jaarverslag van de luchthaven. In totaal verdiende Benschop €591.501, dat op het eerste gezicht een daling lijkt van 6% ten opzichte van het jaar ervoor. Maar omdat zijn bonus over 2019 vorig jaar in verband met de coronacrisis niet is uitbetaald, is zijn totale uitbetaalde jaarloon over 2019 uitgekomen op €566.929. Vorig jaar kwam zijn totale salaris daardoor 4,3% hoger dan in 2019. Schiphol leed een verlies van ruim een half miljard, versus een winst van €362.062 in 2019.

Hoewel Benschop zijn bonus kwijtraakte, is hij dankzij een hogere onkostenvergoeding en pensioenvergoeding uitgekomen op een feitelijk hoger loon. In het coronajaar ging zijn onkostenvergoeding met 11% naar €35.277, als gevolg van stijgende verzekeringspremies, zo meldt een woordvoerder van de luchthaven. De pensioenvergoeding van de Schiphol-topman lag 17% hoger. Dit heeft de maken met de leeftijd van Benschop (63). „De opbouw wordt hoger naarmate de leeftijd stijgt”, aldus de zegsvrouw.