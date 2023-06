Strijd VDL en bonden voorbij: deal over sociaal plan bij automaker Nedcar

Dat maakten de vakbonden FNV, CNV en De Unie dinsdagavond bekend na urenlange onderhandelingen. Het akkoord moet formeel wel nog aan de leden worden voorgelegd. Dat gebeurt donderdag.

Massaontslagen

Vakbonden en directie lagen wekenlang met elkaar overhoop over het nieuwe sociaal plan, nodig wegens de aangekondigde massaontslagen in Born. Dat leidde tot twee spontane en acht formele stakingsdagen. Maandag werden verdere acties opgeschort, omdat VDL bereid bleek de vakbonden tegemoet te komen.

Bij Nedcar werken 3950 mensen. VDL kondigde onlangs het ontslag aan van ruim 1800 werknemers in november. Begin volgend jaar volgen naar verwachting meer ontslagen, omdat dan een contract met BMW voor de productie van MINI's in Born afloopt. Een opvolger voor BMW is nog niet gevonden.