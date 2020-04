Mogelijk extra steun voor seizoensbedrijven

De bestaande NOW-regeling waardoor bedrijven met omzetverlies door de coronacrisis hun loonkosten deels vergoed krijgen, houdt weinig rekening met seizoensbedrijven, signaleren brancheverenigingen en partijen in de Tweede Kamer. De loonkostenvergoeding wordt, om fraude tegen te gaan, juist berekend op basis van de loonsom in januari. Maar bijvoorbeeld strandtenthouders en bloementelers hebben in die wintermaand weinig of geen mensen in dienst.

Bovendien geldt de regeling voor de maanden maart, april mei. Om te kijken hoeveel omzet bedrijven mislopen, wordt naar het totaalplaatje over 2019 gekeken, terwijl sommige bedrijven het grootste deel van hun omzet in de lentemaanden draaien.

Coalitiepartijen VVD, CDA en D66 vroegen daarom om actie van het kabinet. VVD-Kamerlid Judith Tielen hoopt „een manier te vinden om seizoensondernemingen te steunen in het behoud van werkgelegenheid.” D66’er Steven van Weyenberg ziet dat het seizoenswerk „klem zit” en wil ook dat de minister daarnaar kijkt. „Dat geldt voor zaken als de horeca, de sierteelt, vakantieparken maar denk ook aan de cultuur, festivals en evenementen.”

Koolmees wil zoeken naar een oplossing. „Voor de meeste bedrijven gaat het helemaal goed. In sommige specifieke sectoren gaat dit knellen. Dat zien wij ook als kabinet.” Wel moet de bewindsman nog maar zien of aanvullende maatregelen mogelijk zijn. Het wordt ingewikkeld om met specifieke gevallen rekening te houden: „Maatwerk kunnen wij niet leveren.”