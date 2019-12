'ECB en verkiezingen VK in focus op beurzen'

De Fed hield het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten ongewijzigd op 1,5 procent tot 1,75 procent. De beslissing de rente ongemoeid te laten was voor het eerst sinds mei unaniem. Ook voor volgend jaar worden door de beleidsmakers in doorsnee geen rentestappen verwacht. In Europa zal de nieuwe centralebankpresident Christine Lagarde bij haar eerste rentevergadering naar verwachting geen wijzigingen aanbrengen in het monetaire beleid van de ECB.

Aan het handelsfront overlegt de Amerikaanse president Donald Trump donderdag naar verluidt met zijn adviseurs over de geplande importtarieven op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen. De nieuwe heffingen zouden op 15 december in werking treden, maar beleggers hopen dat ze worden uitgesteld.

AkzoNobel

Op het Damrak zullen de aandelen van betaalbedrijf Adyen en verfconcern AkzoNobel mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Morgan Stanley werden positiever over Adyen en JPMorgan schroefde zijn aanbeveling voor AkzoNobel op.

Bouwbedrijf Heijmans heeft van de gemeente Utrecht opdracht gekregen 144 koopwoningen te bouwen. Het project heeft een waarde van 55 miljoen euro. De bouw begint naar verwachting in 2022.

SBM Offshore liet weten een deal te hebben gesloten met het Braziliaanse olie- en gasbedrijf Petrobras. De maritiem dienstverlener gaat een productie- en opslagschip (FPSO) inzetten in het Mero-veld voor de Braziliaanse kust.

Scootmobielen

Autobedrijf Stern kondigde aan zijn scootmobieltak Mango Mobility te verkopen aan Freerider. Dat Taiwanese bedrijf is een grote maker van scootmobielen en een van de belangrijkste leveranciers van Mango Mobility.

De Europese beurzen gingen woensdag overwegend vooruit. De AEX-index sloot echter met een min van 0,2 procent op 598,96 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 888,52 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Ook Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex klom 0,1 procent tot 27.911,30 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent.

De euro was 1,1136 dollar waard tegen 1,1094 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 58,88 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,4 procent tot 64,00 dollar per vat.