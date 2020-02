Peter Poot van Chipshol: je recht krijg je niet

Directeur Peter Poot van Chipshol bij het Groenenbergterrein, dat hij niet mocht bebouwen omdat dat onveilig zou zijn. Inmiddels is het bebouwd. Ⓒ Anko Stoffels

Peter Poot van Chipshol is al 25 jaar in gevecht met de overheid. Hij voerde tientallen rechtszaken. Zijn vader Jan Poot overleed in oktober 2018, waarna de familie besloot om haar bezit rond Schiphol af te bouwen. Poot senior kocht in de jaren tachtig bijna 6 miljoen m2 grond in de Haarlemmermeer, waar hij een zogeheten ‘Airport-City’ wilde ontwikkelen, waarin wonen, werken en transport in elkaar vervlochten zouden worden. De verbindingen van Schiphol over de hele wereld in combinatie met zijn vol-continu zakenstad moesten zorgen voor een enorm economische impuls voor Nederland.