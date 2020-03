AEX valt met dreun ABN Amro flink terug

De AEX-index noteerde rond even na negen uur 2,6% in de min op 463,04 punten. De Midkap-index ging 1,7% achteruit naar 640,94 punten.

Wall Street had aanvankelijk gisteravond de wind stevig in de rug, maar aan het einde van de handel liepen de winsten nog flink terug. De Senaat in de VS heeft vannacht het licht op groen gezet om in totaal $2 biljoen aan steun in de Amerikaanse economie te gaan pompen om de schade door het coronavirus te dempen. De futures in de VS wezen voor vanochtend op een flink verlies.

In Japan keek de Nikkei-index vanochtend aan tegen een verlies van 4,5% na de sterke herstelreeks in voorgaande handelsdagen. De vrees voor een mogelijke lockdown van de Japanse hoofdstad Tokio speelcde het sentiment flink parten.

Het macronieuws uit de eurozone was ook treuring. Het Duitse consumentenvertrouwen is hard geraakt vanwege de coronacrisis.

In de AEX kreeg ABN Amro een dreun van 4,9% voor de kiezen na de melding een éénmalig verlies te hebben afgeboekt van $200 miljard door een probleemklant. Aegon liet 2,7% liggen.

RD Shell maakte eveneens een sterk terugtrekkende beweging en zag 3,7% van de koers afkalven in reactie op flinke daling van de olieprijs.

Voor beleggers in Unibail Rodamco was de vergifbeker nog steeds niet leeg. De koers van het vastgoedfonds raakte nog eens 4,1% kwijt.