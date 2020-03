Wall Sreet herstelt, koopjesjagers terug op Damrak

De AEX-index noteerde daarop rond 14:45 uur met 0,6% in de min bij 472,4 punten, na 3% verlies in de ochtend. De Midkap-index keerde naar een 0,6% winst op 655,7 punten.

Elders in Europa was stemming eveneens bedrukt. De grootste beurs, de FTSE 100 in Londen zakte 1,7%. De Britse centrale bank meldde de rente ongewijzigd te laten. Frankfurt verloor 1,9%, Parijs raakten tot 1,8% kwijt.

Het macronieuws uit de eurozone was treurig stemmend. Het Duitse consumentenvertrouwen bleek hard geraakt door de coronacrisis. De economie van de eurozone staat voor een krimp van zeker 2%, zo berekenden kredietbeoordelaars S&P Global en Moody’s.

De Europese Centrale Bank begon het opkoopprogramma van obligaties en schatkistpapier van €750 miljard. Zij meldde daarbij Griekse staatsleningen ook in aanmerking komen voor het opkoopprogramma.

Beleggers keken iets vaker zuidwaarts vanwege de coronazorgen. In Italië is het aantal coronadoden de 7500 gepasseerd, in Spanje overleden sinds de uitbraak 3645 mensen. De Italiaanse FTSE MIB zakte 1,6%, de Spaanse IBEX koerste 1,8% in het rood. Het totaal aantal bevestigde doden staat op 21.235, bij ruim 470.000 besmettingen.

Wall Street naar verlies

De Dow Jones-index opende met 500 punten winst. In de VS meldde Federal Reserve-voorzitter Powell donderdag voorbeurs dat de centrale banken geldstroom op verschillende markten ’agressief’ op gang houden. Woensdagavond gaf de Senaat alsnog groen licht om $2 biljoen aan steun in de Amerikaanse economie te pompen.

De markt merkt het recordaantal werkloosheidsaanvragen in de VS van 3,28 miljoen in een week. ’Dit is slechts de eerste golf’, concludeerde ING direct. ,,Maar beleggers denken: het was al slecht, zoveel slechter kan het nu niet meer worden; ze zien de weg omhoog”, zegt Simon Wiersma van ING Investment Office. ,,Ze werken tussen hoop en vrees; er is weinig zekerheid.”

En het aantal bedrijfsfaillissementen loopt op, aldus kredietverzekeraar Euler Hermes.

Joop van de Groep van vermogensbeheerder Fintessa: „Je zag op Wall Street al dat techfondsen het moeilijk hadden nadat Facebook aangaf dat de advertentie-inkomsten zijn gedaald in gebieden met een lockdown.”

"Vanmiddag is het vooral kijken naar de wekelijkse ww-aanvragen in de VS die waarschijnlijk hard zijn opgelopen"

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, zag ’s ochtends een afname van extremen. „Maar dit zegt nog weinig: de Verenigde Staten lopen een paar weken achter met de uitbraak van het coronavirus; dat kan nog veel economische schade geven. Iedereen kijkt naar sectoren als vastgoed en banken.”

Behalve dat steeds meer fondsen hun dividenduitkeringen beperkten, gebruiken gezonde bedrijven anderzijds de kans om met uitgifte van obligaties liquiditeit aan zich te binden. Philips en Heineken gaven met succes obligaties uit.

ABN gebeten hond

In de AEX kreeg ABN Amro een tik van 6,1% na de melding van een eenmalig verlies van $200 miljoen door een probleemklant. Berenberg zette het koersdoel van ABN terug naar €8,50, komend van €15.

Verzekeraar Aegon liet 5,2% liggen, terwijl ING 3,9% moest afstaan. Zakenbank Berenberg verlaagde het koersdoel naar €7,50, komend van €13,50.

NN raakte 2,1% kwijt, ASR zakte 0,4%. KBC verhoogde het advies naar houden.

Voor Unibail Rodamco was de gifbeker nog niet leeg: 13,9%. Het schrapte zijn slotdividend. Halverwege februari werd nog een prijs van boven de €140 neergelegd.

RD Shell verloor 5,9% op een flinke daling van de olieprijs met 1,8% tot $26,90 per vat.

ASML belandde eveneens in de achterhoede met een 4,4% lagere koers. IMCD boekte 0,5% winst.

In de Midkap werd Basic-Fit bijna 8% teruggeworpen nadat de fitnessketen een dag eerder nog uit zijn dak ging. SBM gleed 4,9% weg. BAM moest bijna 6,4% afstaan. Metalenleverancier AMG verloor 6%. Arcadis (-3%) schrapte zijn dividend.

Air France KLM zakte met 1,6%. KLM wil passagierstoestellen geschikt maken voor goederentransport en startte de eerste cargo-vlucht naar China.

Aan de andere kant had Aalberts de wind in de rug met een winst van 7,2%. Flow Traders steeg met 0,9%. Vastgoedfonds WDP ging 4% in herstel.

AScX-fonds Heijmans maakte een koersval van 7% na de melding van de bouwer dat het dividendvoorstel wordt ingetrokken. Accell beperkte zijn dividend en verloor 8%. Sligro Food bleef sterk met 6% koerswinst.

