Zzp’er onbekend met soepelere hypotheekregels

Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van De Hypotheker. Meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers is er niet van op de hoogte dat de regels voor het krijgen van een hypotheek zijn versoepeld. Drie op de vier ondernemers verwachten dat zij bij een hypotheekaanvraag over meer financiële middelen moeten beschikken dan mensen in loondienst.

Waar voorheen minimaal drie jaarrekeningen nodig waren voor een hypotheekaanvraag, kunnen ondernemers nu al na twaalf maanden zelfstandigheid een hypotheek afsluiten op basis van een inkomensverklaring. Deze verklaring bestaat uit een uitgebreide analyse van de onderneming. Bij het vaststellen van het inkomen wordt ook rekening gehouden met eventueel inkomen uit loondienst en/of sociale uitkeringen.