Scheepsbouwer maakt van snorkelmasker coronakapje

De bedrijven reageren met hun onorthodoxe ontwerp op het wereldwijde tekort aan maskers. Het gaat om twee soorten herbruikbare maskers voor medisch personeel dat patiënten met het dodelijk virus begeleidt. Het masker is een van vele initiatieven van Nederlandse bedrijven.

Het masker kent een speciaal 3D-geprint verbindingsonderdeel, die het masker met het filtersysteem verbindt. Het is veiliger dan het gebruikelijke FFP2-masker waarmee wordt gewerkt, aldus de bedrijvencombinatie. Niet alles is tot in detail gereed, meerdere tests zijn nog nodig, aldus de ontwerpers.

Voor iedereen te gebruiken

Damen zegt het wereldwijde tekort te willen helpen bestrijden. Het ontwerp is open source: andere producenten kunnen het product ook gebruiken.

Het in 1927 opgerichte bedrijf door Jan en Marinus Damen werkte samen met Blue Orange Wave, Redgrasp en VFA Solutions, en kreeg steun van universiteiten en medisch personeel bij de ontwikkeling. Damen uit Gorinchem telt dertig werkonderdelen en heeft die gevraagd een bijdrage te leveren.