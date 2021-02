Premium Financieel

Truckers nemen massaal ferry in Frankrijk om Britse rompslomp te vermijden

Normandië spint garen bij de administratieve rompslomp die de Brexit met zich meebrengt. Nu het voor truckers ingewikkelder is om via Groot-Brittannië naar Ierland te gaan, nemen ze in groten getale de rechtstreekse ferry in Cherbourg. Ook Le Havre zou graag zijn verbinding met Dublin heropenen.