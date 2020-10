Consument sombert over economie en eigen baan

Onder meer de economische vooruitzichten voor het komende jaar zaten daarbij in de weg, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van zijn maandelijkse meting. Ook zijn consumenten pessimistisch over de toekomstige werkloosheid.

Het consumentenvertrouwen daalde naar een stand van min 30, van min 28 in september. Dat is maar net boven het dieptepunt van min 31 dat dit jaar in mei werd bereikt.

Verder maakte het CBS bekend dat consumenten in augustus 5,8 procent minder uitgaven dan een jaar eerder. Dat is de kleinste afname die dit jaar gemeten werd, waarbij het dieptepunt in april lag.

Er werd onder andere minder uitgegeven aan zaken als bezoek aan restaurants, theaters en sportwedstrijden, maar ook aan het openbaar vervoer en de sportschool. Meer geld ging er juist naar telefoon- en internetabonnementen, maar ook aan duurzame goederen zoals meubels en elektrische apparatuur.