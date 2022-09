Belangenorganisatie ggz-patiënten wijst zorgakkoord af

MIND is een van de clubs die met het kabinet onderhandelen over een zorgakkoord, waarin afspraken over de toekomst van de zorg worden gemaakt. MIND is naar eigen zeggen de eerste organisatie die laat weten het akkoord niet te gaan ondertekenen.

Andere clubs, zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging en de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN hebben de laatste versie van het zorgakkoord ook voorgelegd aan leden. Maar die peilingen lopen nog.

’Vrije keuze ingeperkt’

„In het akkoord staan goede maatregelen, maar een aantal afspraken zet het recht van patiënten en burgers onder druk”, aldus MIND. Zo wordt volgens de organisatie de vrije keuze voor een behandelaar ingeperkt en worden er „onvoldoende garanties ingebouwd voor de bescherming van persoonsgegevens van cliënten en naasten.”

De afspraak daarover in het conceptakkoord „kan leiden tot tweedeling in de samenleving.” Mensen met minder geld kiezen sneller voor een goedkopere zorgverzekering, waarmee ze alleen zorg volledig vergoed krijgen van behandelaars waar de verzekeraar een contract mee heeft, zo stelt MIND. „Dat is juist bij psychische problemen ongunstig, omdat de klik met de therapeut in belangrijke mate bepalend is voor het behandelresultaat.” Ook worden er in het akkoord „onvoldoende garanties ingebouwd voor de bescherming van persoonsgegevens van cliënten en naasten.”

Dat MIND het zorgakkoord niet ondertekent, wil niet meteen zeggen dat de tekst terug moet naar de tekentafel. Er zijn volgens MIND geen afspraken gemaakt over unanimiteit. Wat de ondergrens is voor het aantal clubs dat positief moet zijn over het akkoord om het definitief te kunnen sluiten, is volgens de belangenorganisatie niet bepaald.

’Heel jammer’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betreurt het dat MIND niet akkoord is. „Natuurlijk is dat heel jammer”, zegt een woordvoerder. „We willen graag een integraal akkoord met zoveel mogelijk partijen. Dat is het idee.”

Het ministerie benadrukt dat er over de concept-afspraken die nu voorliggen nog gesproken wordt. „Het is niet zo dat wat er nu ligt al helemaal vastligt.” Het ministerie zegt met de partijen, waaronder MIND, in gesprek te blijven.

Het Integraal Zorgakkoord moet voor Prinsjesdag gesloten zijn. Organisaties uit het hele zorgveld praten erover mee, waaronder de huisartsen en verpleegkundigen, de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse ggz.