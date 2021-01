Column: beleggers en bedrijven zwemmen mee in groene golf

Het IMF signaleert nu een soortgelijke oververhitting op financiële markten. Internationale beleggingsexperts zijn verdeeld. De situatie in 2000 zou onvergelijkbaar zijn met 2021. Andere experts verwachten dan ook geen klap, maar eerder een lichte marktcorrectie.

Voortekens

Wij wagen ons niet aan een voorspelling. Wel zien we slechte voortekens, zoals bedrijven die als gevolg van de coronacrisis op omvallen staan. Ook de toenemende gigantische schuldenberg bij overheden, bedrijven en burgers baart zorgen. Deze signalen zouden zeer optimistische beleggers, maar ook economen die een spoedig en uitbundig economisch herstel in Europa verwachten, te denken moeten geven. Maar zolang er sprake is van lage rentes kiezen veel landen, waaronder Nederland, terecht voor het herstel van hun economie: met steunprogramma’s en geen bezuinigingsoperaties en geen lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven.

Ook voor de Nederlandse economie kan het herstel langer op zich laten wachten. Tegenover de crisis staat gelukkig ook een onverwachte verrassing die in de wereld bij velen tot vreugde zal leiden. Door verschillende ontwikkelingen neemt de kans toe dat er wereldwijd extra maatregelen worden genomen om de opwarming van de aarde voldoende af te remmen.

Klimaat

Op dit moment is er sprake van een mondiale trend bij overheden, maar ook bij bedrijven en investeerders om in hun beleid duurzaamheid voorop te zetten; de bedrijfsvoering moet worden gericht op het realiseren van klimaatneutraliteit. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van investeringen in innovatieve klimaattechnologie en digitalisering waardoor de -uitstoot van productie- en bedrijfsprocessen naar nul kan worden teruggedrongen. De mondiale klimaattrend heeft veel te maken met de opmars van de nieuwe economie.

Ook beleggers ontdekken de voordelen van deze trend die al tot een groene golf heeft geleid. DFT-redacteur Theo Besteman wees vorige week in deze krant wel op het probleem dat deze beleggingen vaak niet zo groen of duurzaam zijn.

Economie 4.0

Dit decennium zal de huidige economische wereld, ook wel omschreven als economie 3.0, spectaculair veranderen. De transformatie naar de nieuwe economie, aangeduid als 4.0, gaat snel. Deze wordt vooral gedomineerd door een revolutionaire mix van drie kernontwikkelingen die elkaar over en weer beïnvloeden.

In de eerste plaats zijn dat de gevolgen van klimaatverandering en de maatschappelijke- en economische effecten van het nationale- en wereldwijde klimaatbeleid. Daarnaast spelen de effecten van een verdere digitalisering van de maatschappij, van de economie, van banen en van productie- en bedrijfsprocessen een rol. Verder is er nog de toenemende invloed van de online wereld en innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robottechnologie.

Nadruk op tech

Binnen economie 4.0 speelt de opwarming van de aarde een cruciale rol. Op 12 december 2015 maakten 195 landen plus de Europese Unie (EU) in de Franse hoofdstad een historische afspraak om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, terug te dringen. Landen moeten maatregelen nemen waarmee de opwarming van de aarde aan het einde van deze eeuw ruim onder de 2 °C blijft.

In het huidige klimaatbeleid van de meeste landen, ook in Nederland, ligt de nadruk nog op het verhogen van klimaatbelastingen, milieuheffingen en andere lasten op burgers en bedrijven en klimaatregelgeving om zo de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit beleid heeft nadelen: het leidt tot lastenverzwaringen die slecht uitpakken voor de groei en werkgelegenheid in deze landen. In het algemeen is het per saldo ook niet effectief: de klimaatwinst is gering. In Europese landen laten peilingen zien dat dit lastenbeleid door een meerderheid van de kiezers wordt afgewezen.

Doelstelling

Volgens klimaatdenktanks wordt met het huidige mondiale klimaatbeleid de doelstelling van Parijs niet gehaald. Daarom pleiten steeds meer deskundigen voor een beleid waarbij de nadruk wordt gelegd op het gebruik van digitalisering ( dit leidt onder meer tot minder personen en vrachtvervoer), de nieuwste (klimaat) technologieën, R&D en ook op moderne kerncentrales.

Daardoor zal het nationale en internationale klimaatbeleid de komende decennia vooral gekenmerkt worden door de toenemende inzet van innovatieve technologie. Dit heeft veel voordelen: de snelheid waarmee de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen neemt toe, de effectiviteit in de vorm van klimaatwinst is hoog en de totale kosten van het klimaatbeleid worden lager. Daarnaast bevordert innovatieve tech andere economische prestaties van bedrijven, zoals extra concurrentiekracht en schept het meer maatschappelijk draagvlak voor klimaatbeleid.

Bedreiging

Klimaatverandering wordt in steeds bredere kring terecht gezien als de grootste bedreiging voor de wereldeconomie. Volgens recent onderzoek van de VN en de universiteit in Oxford beschouwt 70% van de jongeren in de wereld klimaatverandering als een mondiale noodsituatie.

Zelf behoren wij tot de voorstanders van een politiek beleid waarbij overheden in samenwerking met het bedrijfsleven de nadruk gaan leggen op slimme investeringsprogramma’s waarmee de energietransitie naar een klimaatneutrale samenleving en economie worden versneld. Deze innovaties stimuleren de economische vergroening en leiden bovendien tot een economie die sterker, weerbaarder en duurzamer is. Deze versnelling kan in de EU bevorderd door een modernisering van de huidige Europese CO2-taks ( het EU ETS). Voor Nederland is onze boodschap: stop met het huidige mislukte klimaatbeleid en sluit je aan bij succesvolle Europese programma’s.

Impuls

Deze vergroening krijgt extra impulsen door internationale ontwikkelingen, zoals de klimaatplannen van de EU en de nieuwe Amerikaanse president, Joe Biden. Ook China en Japan hebben investeringsprogramma’s aangekondigd voor een CO2-neutrale economie. Daarnaast gaan steeds meer internationale bedrijven hun bedrijfsbeleid richten op klimaatneutraliteit. Dit wordt mede gestimuleerd door internationale vermogensbeheerders en beleggers die hun beleid richten op duurzame bedrijven.

Klimaatneutraliteit wordt bij bedrijven een must en een centraal onderdeel van het nieuwe businessmodel voor de toekomst Dit model is niet de uitkomst van de toegenomen klimaatvriendelijkheid van het topmanagement, maar gewoon gebaseerd op gedegen bedrijfseconomische rekensommen. Deze wijzen uit dat je als onderneming in de economie van morgen alleen met een klimaatneutraal verdienmodel goed kan renderen en een bedrijfswinnaar worden. Investeerders en beleggers gaan daarmee zeker rekening houden.