Snollebollekes en bitcoin -dit was de top 10 op dft.nl

Een beetje kinderachtig misschien? Verslaggever Bart Mos had aanvankelijk zelfs het idee dat hij in de maling werd genomen.

Dat een leugens doorgaans toch uitkomen, weten de meeste dft-lezers vast wel. Maar ze kunnen ook zware consequenties hebben. Een jongen die tegen zijn verzekeraar loog over de toedracht van een brommer-ongeval, moet tienduizenden euro’s terugbetalen.

De populaire cryptomunt bitcoin is na een duizelingwekkende opmars in een soort achtbaan belandt. De FBI die gestolen bitcoins weet terug te halen, zorgt voor een flinke koersdaling. Voor criminelen is de cryptomunt namelijk toch niet zo veilig als gedacht.

Hartverscheurend: een dakloze en verslaafde vrouw blijkt bijna $900.000 (ruim €700.000) te hebben geërfd van haar moeder. Maar de afhandelaars van de erfenis kunnen haar niet vinden. Terwijl ze waarschijnlijk erg geholpen zou zijn met het geld, is ze nu ook overleden.

Een ontslag op staande voet is de ergste sanctie die je als werknemer van je baas kunt krijgen: toch kan dit de consequentie zijn van een relatief klein vergrijp. Een man die een flesje water overgoot in zijn drinkfles, terwijl hij heel duidelijk wist dat hij niets maar dan ook niets aan eten of drinken mocht pakken, werd ontslagen. Tot in hoger beroep houdt het stand.

Cryptomunten houden de gemoederen nogal bezig. Het Centraal Planbureau is er zelfs voor de bitcoin en consorten te verbieden. De vraag is echter of dat wel kan.

Is er ook nog goed economisch nieuws? Jawel! De lonen gaan weer ouderwets omhoog.

Vuilniszakken naast de container: een flinke ergernis voor menig stadbewoner. Maar een vrouw die kon bewijzen dat ze het pakketje - waarvan de verpakking in een op straat geplaatste zak was gevonden - nooit had ontvangen, komt onder de boete uit.

Een verplicht basispensioen voor alle werkenden, ook zzp’ers: dat advies van wetenschappers en experts trok deze week ook de aandacht.

En tot lot antwoord op de vraag: waarom zijn boodschappen in Duitsland toch zoveel goedkoper? Het antwoord is niet omdat supermarkten daar geen Snollebollekes inhuren.