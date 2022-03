Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne Wil het kabinet dat eigenlijk wel? Oorlog Oekraïne kantelpunt met economie, klimaat en uitbreiding van Europa

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - De Europese eensgezindheid tegen president Poetin is groot. Wacht maar tot de economische prijs wordt betaald, waarschuwen deskundigen. „Hoe solidair zijn we dan nog in de Europese Unie?” Ondertussen stoomt de trein van Europese integratie door. Wil het Nederlandse kabinet dat eigenlijk wel?