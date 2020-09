Tesla krijgt weer glans na heftige rit omlaag

Na de sterke opleving op woensdag zal Tesla op de beurs in New York donderdag naar verwachting opnieuw flink in de lift komen te zitten. Daarmee lijkt er voorlopig een einde te zijn gekomen aan de verkoopgolf die het onder beleggers zeer populaire autobedrijf fors terug wierp.

Vooral in de aanloop naar de splitsing van het aandeel Tesla eind vorige maand doken beleggers nog massaal op het bedrijf van topman Elon Musk. Ook op de dag van de splitsing werd de kooplust nog eens flink aangewakkerd. De meevallende prestaties van Tesla over het tweede kwartaal hadden eerder al de animo voor het aandeel sterk doen toenemen.

Er kwam halverwege vorige week onverwachts een kink in de kabel in de krachtige rit omhoog mede nadat een grootaandeelhouder van de autofabrikant zijn belang deels had teruggebracht. De melding van Tesla om de komende tijd voor $5 miljard aandelen van de hand te gaan doen, temperde eveneens het optimisme.

Toch staat de koers van Tesla nog een eind verwijderd van de recordstand van dicht tegen de $500 die eind augustus werd neergezet. Na de uitbraak van de coronacrisis in maart werd nog een dieptepunt van $72 aangetikt.