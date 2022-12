Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland wil van 4% naar 15% Hoe hard kan biologische landbouw komende jaren groeien? Vijf vragen

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Het aantal biologische landbouwbedrijven stijgt sinds 2016 elk jaar in Nederland. Ⓒ foto ANP

In 2030 moet 15% van het Nederlandse landbouwoppervlak worden gebruikt voor biologische landbouw, schrijft landbouwminister Piet Adema in een brief naar de Tweede Kamer. Nu is slechts 4% van het landbouwoppervlak biologisch.