Exclusief: Thierry Baudet nu halfnaakt

Thierry Baudet poseert opnieuw op pikante wijze. Ⓒ Instagram Thierry Baudet

Amper terug van een tweeweekse vakantie in Frankrijk was Thierry Baudet weer in Amsterdam. Hij opende een kleine, maar fijne expositie van fotografe Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier. Uiteraard hing er ook een foto van de leider van Forum voor Democratie. Geen heel maar een halfnaakt portret.