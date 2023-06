Premium Het beste van De Telegraaf

Optimisme over Zweeds NAVO-landschap op Dag van Finse strijdkrachten. Hoe beschermen de Finnen ons?

Door Menzo Willems

De Finse ambassadeur Ilkka-Pekka Similä en zijn vrouw Jaana Similä (l.) met militair attaché Misa Kangaste en diens eega Pirkko-Liisa Kangaste.

’Wij zoeken bescherming bij jullie maar wij beschermen jullie ook”, zei de Finse ambassadeur Ilkka-Pekka Similä in zijn bescheiden Haagse ambtswoning. Het NAVO-lidmaatschap van zijn land is nog zo nieuw dat de beminnelijke diplomaat met ’jullie’ de verdragsorganisatie bedoelde waar hij nu zelf een radertje van is.