’André Rieu is beter dan Madonna’

Op het jaarlijkse eetfestijn ’Preuvenemint’ op het zonovergoten Vrijthof in Maastricht keek iedereen vol spanning uit naar 30 augustus, als bekend wordt gemaakt of de Limburgse hoofdstad of Rotterdam het songfestival mag organiseren.

De Limburgers denken dat de organisatie niet onder de bourgondische stad aan de Maas uit kan. „We zijn bij uitstek een Europese stad, die ligt op een drielandenpunt en een universiteit heeft met veel buitenlandse studenten”, prees loco-burgemeester Vivianne Heijnen tijdens de openingsreceptie haar stad aan. En vanwege het verdrag van Maastricht, waar onder andere tot de euro werd besloten, hebben wij een band met Europa. Het festival heet niet voor niets het eurovisiesonfestival.”

V.l.n.r. gedeputeerde Joost van den Akker, loco-burgemeester Vivianne Heijnen en MECC-directeur Rob van de Wiel lobbyden druk om het songfestival binnen te halen.

Directeur Rob van de Wiel van het MECC, waar het zangfestijn moet worden gehouden, knikte goedkeurend: „Het Ahoy in Rotterdam is misschien iets beter dan het MECC, dat zeg ik eerlijk, maar Maastricht heeft zoveel extra’s. Zoals een compacte, historische binnenstad waar het het groot feest zal zijn. Gedeputeerde Joost van den Akker, die nog blaren op zijn tong had van het lobbyen, riep er snel tussendoor: „Het wordt een soort Carnaval .” De MECC directeur vervolgde: „Maar ook in de wijken, die ieder een deelnemend land adopteren, zijn festiviteiten. En als troef hebben we natuurlijk onze André Rieu. Die weet beter wat optreden is dan Madonna….”

Door de stad en provincie zijn alvast 3000 overnachtingsplaatsen gereserveerd, zoals in de hotels van Camille Oostwegel. „Op 1 januari draag ik het bedrijf over aan mijn zoon”, aldus Camille, die blauwe instappers droeg. Vastgoedmagnaat Ward Vleugels sloot net een onderonsje met de gouverneur af. „We spraken over vliegveld Maastricht”, zei hij.

„Daar starten we in februari met onze nieuwe luchtvaartmaatschappij vluchten naar Londen en München. Ook handig voor songfestivalgangers.”

Nu nog GroenLinks-gedeputeerde was Carla Brugman was in afwachting van haar royering door haar partij omdat zij tegen de wil van het bestuur in een coalitie met onder andere Forum voor Democratie was geen zitten. „De procedure is bezig”, zei ze. „Als ze me eruit gooien is het jammer, ik blijf gewoon want de provincie moet toch bestuurd worden.

V.l.n.r. Een provinciemedewerkster met de geduputeerden Hubert Mackus, Ruud Burlet en Carla Brugman-Rustenberg.

Haar collega Ruud Burlet van Forum voor Democratie, voormalig directeur van een bedrijf dat autobanden hergebruikt, bestreed dat de rebellie van oprichter Otten te maken had met een richtingenstrijd. Op de vraag of het dan alleen of financiële malversaties ging, zei hij : „Volgens het partijbestuur wel.”

Sterrenchef Bart Ausems en zijn vrouw Sandra van Tout à Fait(*) hadden het druk.

Voor veel gasten was het preuvenement ideaal om te netwerken. „Ik kom hier veel collega-vastgoedjongens tegen”, zei baas Jacco Meuwissen van het Limburgse vastgoedbedrijf W3. Hij meldde dat hij druk is met huizenbouw in de nieuwe wijk Amsterdamse poort.

Henri Hochstenbach (r.), zijn p.a. Edith Pieters en kok Glenn Schoenmaeckers gaan de nieuwe brasserie naast hun café De Vogelstruys aan het Vrijthof hetzelfde klassieke interieur geven.

Op het terras van zijn landelijk bekende café In den Ouden Vogelstruys vertelde eigenaar Henri Hochstenbach dat hij zijn naastgelegen, gelijknamige brasserie de zelfde sfeervolle inrichting gaat geven als het beroemde café dat uit de veertiende eeuw stamt. „Mijn gasten moeten er in dezelfde sfeer kunnen eten.” Tijdens het Preuvenement staat hij de hele week zelf achter de bar. “Dat vind ik toch het leukste.”