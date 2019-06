Luchtballonnen boven Canary Wharf, een van de financiële centra in Londen. Ⓒ REUTERS AEX 558.32 %

Wie op 1 januari een mandje AEX-aandelen heeft gekocht, heeft op deze warme dagen geld genoeg voor een extra ijsje. De hoofdgraadmeter op de Amsterdamse beurs staat – met nog drie handelsdagen in het eerste halfjaar te gaan – een kleine 15% in de plus rond 560 punten.