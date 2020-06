AEX in de wolken met Fed en opsteker VS

De AEX-index eindigde 3,3% hoger op 560 met een tussentijdse van dagpiek van 564 punten. Daarmee komt de top die eerder deze maand werd neergezet tot boven de 570 punten weer in zicht. De Midkap-index deed ook uitstekende zaken met een winst van 2,8% naar 756,36 punten.

Andere Europese beursgraadmeters hadden de vaart er ook goed in. De Brits FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen tot 3%.

In de middag kregen beleggers een forse opleving van de Amerikaanse detailhandelsverkopen voorgeschoteld. De winkelverkopen schoten bijna 18% omhoog in vergelijking met een maand eerder als gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen in de VS. Exclusief de autohandel en energie bedroeg de toename ruim 12%. Philip Marey, econoom bij Rabobank, benadrukt dat het sluiten en weer opendoen van de Amerikaanse economie de weg heeft vrijgemaakt naar een fors herstel bij de detailhandelsverkopen. Hij wijst er echter op dat het nog veel te vroeg is om te spreken van een structureel economische opleving in de VS. „Vooral de moeizame gang van zaken in de horeca en de vrijetijdsindustrie waar veel mensen werkzaam in zijn, is een grote bron van zorg. Als straks het steunprogramma van de Amerikaanse overheid wegvalt, kun je pas echt goed zien hoe de economie er voorstaat.”

Fed geeft beleggers steun

Bij de start van de handel zat de stemming er al goed in nadat de Amerikaanse centrale bank (Fed) aankondigde individuele bedrijfsobligaties op te gaan kopen als onderdeel van zijn stimuleringsprogramma. Volgens Marey werd vooral de proactieve houding van de Fed met het gedetailleerde aankoopprogramma van obligaties bij Amerikaanse bedrijven goed ontvangen. „Eerder werd er in de markt nog rekening gehouden dat de Fed zich zou beperken tot bedrijven die in de problemen komen. De Fed heeft een eigen index van bedrijfsleningen gemaakt die in maart nog investment grade waren.” Fed-president Powell sprak vanmiddag via een videoverbinding over zijn monetaire beleid in het Amerikaanse Congres. Powell gaf aan dat het nog altijd hoogst onzeker hoe de Amerikaanse economie zich zal herstellen van de coronacrisis.

Het nieuws dat de Amerikaanse regering voor bijna $1 biljoen aan financiering wil vrijmaken om de infrastructuur aan te zwengelen, die in veel staten te wensen over laat, gaf een extra impuls aan de koersen. De Rabo-econoom houdt een grote slag om de arm over de haalbaarheid van de plannen. „Republikeinen hechten er niet zo veel waarde aan om geld te steken in de infrastructuur. Het is daarom maar zeer de vraag of Trump voldoende steun krijgt van zijn eigen partij.”

Uit Duitsland kwam ook opbeurend nieuws. Het vertrouwen bij analisten en beleggers in de perspectieven van de eigen economie groeide deze maand harder dan werd verwacht. Daarnaast deed de Japanse centrale bank er vanochtend nog een schepje bovenop met de vergroting van de kredietfaciliteiten voor bedrijven. Verder stak het nieuws dat de universiteit van Oxford goede resultaten heeft geboekt met de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten een hart onder de riem bij beleggers.

Het sterke opgeklaarde beursklimaat na de correctie van de koersen afgelopen week komt vooral door dat beleggers zich vastklampen aan het optreden van de Fed, stelt Marey. „Als het nieuws niet goed is, wordt er van uitgegaan dat de Fed wel weer in actie komt. Het risico dat het herstel van de Amerikaanse economie niet op gang gaat komen, zeker bij een tweede coronagolf, kan echter nog een grote rol gaan spelen.”

Financials trekken kar

In de geheel groengekleurde AEX zat staalproducent ArcelorMittal in de voorhoede met een plus van 6,9% gesteund door het nieuws over de Amerikaanse stimuleringsplannen in de infrastructuur.

De financiële waarden vielen ook zeer in de smaak vanwege de monetaire steun uit de VS. Koploper ABN kreeg er maar liefst 7,2% bij. Aegon koerste 4,3% in de plus. ING dikte 4% aan.

Just Eat Takeaway sprong 6,5% vooruit, geholpen door een koopadvies van Bank of America. Vorige week ging de maaltijdenbezorgdienst onderuit na de aankondiging van een grote overname in de VS. Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte is er aan de ene kracht bewondering voor de daadkracht van topman Jitse Groen, maar aan de andere kant ook de vrees dat hij te veel hooi op zijn vork neemt met de recente Amerikaanse overname.

Shell zag de koers 3,6% oplopen met steun van flink aantrekkende olieprijzen. ING heeft het koersdoel voor de energiegigant tot €16,50 verlaagd en zijn houdadvies herhaald.

Adyen werd nog eens 2,3% meer waard tot net onder de €1250. Eerder op de dag werd deze piek nog aangetikt.Sinds begin dit jaar is het aandeel al meer dan 70% in waarde gestegen. De betalingsdienstverlener heeft Amazon Pay als betaalmethode toegevoegd aan zijn platform.

Bij de middelgrote fondsen werd ingenieursbureau Arcadis door beleggers 6,1% hoger gezet. Het ingenieursbureau dat zeer actief is in Amerika kan daar gaan profiteren van de grootscheepse infrastructurele plannen. Air France KLM schoot 3,9% omhoog.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.