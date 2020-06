Fed laat lunch op Damrak goed smaken

De AEX stond om twaalf uur 2,4% hoger op 554,79 punten. De AMX deed ook goede zaken met een winst van 2,5% naar 754,8 punten.

De overige Europese beursgraadmeters schoten ook omhoog. De Brits FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 2,4%, 2,5% en 2,2%.

De indexfutures wezen op een 1,1% tot 1,6% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de winsten van 0,6% tot 1,4% op maandag.

De bedrukte stemming op maandag in reactie op een virusuitbraak in Peking verdween als sneeuw achter de zon, nadat de Amerikaanse centrale bank aankondigde individuele bedrijfsobligaties op te gaan kopen als onderdeel van zijn stimuleringsprogramma.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capita Mangement, benadrukt dat vooral het enthousiasme over de melding van Amerikaanse centrale bank gisteravond laat heeft bijgedragen aan de opgeklaarde stemming. „Tot dusver werden alleen nog ETF’s en high-yield aangekocht. De Fed heeft nu een eigen index gemaakt met obligaties van individuele Amerikaanse bedrijven, waarmee ze gaan starten met opkopen. Het is wel opvallend dat deze bekendmaking opnieuw zo’n boost gaf aan het sentiment.” In mei had de Fed al aangekondigd om een opkoopprogramma van bedrijfsleningen op te lanceren.

Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat de Amerikaanse regering voor bijna $1 biljoen aan financiering voor infrastructuur wil vrijmaken. President Trump heeft bij zijn verkiezing al aangeven om te gaan investeren in de infrastructuur die in veel staten wel een impuls kan gebruiken. „Het is echter niet te verwachten dat deze plannen voor de nieuwe verkiezingen al geregeld zijn. Daar gaat flinke tijd overheen.”

Uit Duitsland kwam opbeurend nieuws. Het vertrouwen bij analisten en beleggers groeide deze maand harder dan werd verwacht.

Ondanks de stevige opleving van de koersen houdt Schutte er rekening mee dat het opwaarts potentieel beperkt zal blijven de komende tijd. „Mogelijk dat de AEX op weg naar het cijferseizoen in een bandbreedte gaat bewegen tussen 525 punten en 570 punten, tenzij er een grote doorbraak komt in het onderzoek naar een coronavaccin.”

In de geheel groengekleurde AEX zat staalproducent ArcelorMittal in de voorhoede met een plus van 6,4% gesteund door het nieuws over de Amerikaanse stimuleringsplannen in de infrastructuur.

De financiële waarden vielen ook in de smaak vanwege de monetaire steun uit de VS. ABN kreeg er 6,2% bij. Aegon koerste 3,9% in de plus.

Just Eat Takeaway sprong 5% vooruit, geholpen door een koopadvies van Bank of America. Vorige week ging de maaltijdenbezorgdienst onderuit na de aankondiging van een grote overname in de VS. Volgens Schutte is er aan de ene kracht bewondering voor de daadkracht van topman Jitse Groen, maar aan de andere kant ook de vrees dat hij te veel hooi op zijn vork neemt met de recente Amerikaanse overname.

Shell steeg 2,8%. ING heeft het koersdoel voor de energiegigant tot €16,50 verlaagd en zijn houdadvies herhaald.

Adyen werd nog eens 2,4% meer waard op €1239. De betalingsdienstverlener heeft Amazon Pay als betaalmethode toegevoegd aan zijn platform.

Bij de middelgrote fondsen werd ingenieursbureau Arcadis door beleggers 4,8% hoger gezet. Het ingenieursbureau dat zeer actief is in Amerika kan daar gaan profiteren van de grootscheepse infrastructurele plannen. Air France KLM kreeg vleugels en schoot 6,4% omhoog.

NSI won 0,4%. Het vastgoedfonds liet weten in het lopende kwartaal al een groot deel van zijn huurinkomsten te hebben binnengehaald.

Smallcap Alfen won 1,3%. De laadpalenleverancier heeft bij institutionele beleggers 1,75 miljoen nieuwe aandelen geplaatst tegen een prijs van €29, 6,6% onder de slotkoers van maandag.

Nedap pakte er 3,8% bij. Puma-dochter Stichd gaat een softwareplatform van het technologiebedrijf gebruiken om zijn artikelen van het magazijn tot de levering aan zijn klanten te volgen.

JDE Peet's, dat eind mei de gang naar de lokale markt maakte, steeg 0,7%. Jefferies heeft een verkoopadvies gegeven aan het moederbedrijf van Douwe Egberts. De zakenbank rekent op margedruk door de groeiende concurrentie.

